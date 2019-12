Źródło: PAP

USA zmniejszyły presję na Hiszpanię ws. podnoszenia przez ten kraj wydatków na obronę do poziomu 2 proc. PKB - podał "El Pais" we wtorek. Ma to wynikać z rosnącego znaczenia znajdujących się w Hiszpanii baz wojskowych, w których stacjonują żołnierze USA.