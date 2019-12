CCC złoży skargę do WSA po utrzymaniu przez IAS niekorzystnej decyzji podatkowej



Warszawa, 11.12.2019 (ISBnews) - Dyrektor Izby Administracji Skarbowej we Wrocławiu (IAS) utrzymał w mocy decyzję Naczelnika Dolnośląskiego Urzędu Skarbowego we Wrocławiu, zgodnie z którą CCC.eu, spółka zależna CCC, zobowiązana jest do zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych wraz z odsetkami w związku z nabyciem zorganizowanej części przedsiębiorstwa na podstawie umowy z 2014 r. zawartej z CCC Shoes & Bags, podało CCC. Spółka zapowiada skargę do wojewódzkiego sądu administracyjnego (WSA).

"Na zobowiązania z tytułu podatku emitent w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy CCC za pierwsze półrocze 2019 r. utworzył rezerwę" - czytamy w komunikacie.

Spółka CCC.eu po konsultacji z doradcami podatkowymi nie zgadza się z podejściem wyrażonym w decyzji organu II instancji, podano także.

"Spółka zamierza podjąć dalsze czynności procesowe wnosząc skargę do właściwego Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w związku z ugruntowanym orzecznictwem sądów administracyjnych w odniesieniu do stosowania podatku od czynności cywilnoprawnych w analogicznych stanach faktycznych" - czytamy dalej.

Grupa CCC jest liderem polskiego rynku sprzedaży detalicznej obuwia i jednym z największych jego producentów w Polsce. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2004 roku.

