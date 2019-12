Marszałek Sejmu poinformowała o uzupełnieniu porządku obrad Sejmu w stosunku do pierwotnego harmonogramu. "Pierwsza ważna rzecz - i to jest nowość w stosunku do tego, co mówiliśmy na poprzednim prezydium Sejmu - wczoraj wpłynął projekt ustawy okołobudżetowej na 2019 r. Pan premier Mateusz Morawiecki nadał mu klauzulę pilnego projektu, stąd będzie on procedowany na jednym posiedzeniu Sejmu, żeby mógł trafić jeszcze do Senatu" - powiedziała Witek.

Pilny rządowy projekt noweli ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na 2019 r., zakłada m.in. przekazanie ponad 103 mln zł na modernizację Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i SOP, a także 2 mld zł na NFZ.

Jak zaznaczyła, chciałaby, aby praca nad tymi przepisami przebiegła sprawnie i liczy w tym względzie na dobrą współpracę z marszałkiem Senatu Tomaszem Grodzkim. Jak zaznaczyła, nowe przepisy zwiększają środki na służbę zdrowia oraz służby mundurowe - w tym policję i straż pożarną.

Kolejna "nowość" podczas tego posiedzenia - mówiła Witek - to poselski projekt ustawy autorstwa PiS dot. podatku akcyzowego. Jak dodała, zakłada on "przedłużenie obowiązywania papierowego obiegu, a nie wyłącznie internetowego jeszcze o następny okres czasu".

Witek poinformowała, że Sejm zajmie się także projektem, który służy studentom i emerytom oraz rencistom, korzystającym z ulg w transporcie zbiorowym i zakłada przedłużenie dla nich dopłat. W porządku obrad jest są także zmiany w regulaminie Sejmu. Podkreśliła, że te ostatnie są związane ze zbliżającymi się wyborami prezydenckimi i koniecznością ogłoszenia ich terminu. "To są terminy, które zmuszają nas do tego, by powołać skład PKW jeszcze przed ogłoszeniem wyborów prezydenckich" - zaznaczyła.

Zmiany w Regulaminie to pokłosie nowelizacji Kodeksu wyborczego, która weszła w życie w styczniu 2018 r. Zgodnie z tą nowelą, prezydent powoła nową PKW w ciągu 100 dni od dnia wyborów do Sejmu. Zostanie ona obsadzona zgodnie z nowymi przepisami: siedmiu na dziewięciu jej członków ma być powoływanych przez Sejm, a dwóch sędziów pochodzić będzie z Trybunału Konstytucyjnego i Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Marszałek Sejmu poinformowała, że nad tymi projektami zaplanowano głosowania w czwartek wieczorem.

