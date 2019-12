Famur Famak liczy na ponad 50 mln zł przych. rocznie z umowy z Hans Künz do 2023



Warszawa, 12.12.2019 (ISBnews) - Famur Famak - spółka zależna Famuru - przedłużył umowę o współpracy z firmą Hans Künz GmbH do 2023 r., podał Famur. Famak szacuje, iż obroty z klientem do roku 2023 będą przekraczać średniorocznie kwotę 50 mln zł.

"Zgodnie z podpisaną umową, ma ona obowiązywać do końca 2023 roku, przy czym strony ustaliły, iż po tym czasie uzgodnią warunki dalszej współpracy. Umowa będzie wykonywana poprzez realizację poszczególnych zamówień w ramach rezerwacji mocy wytwórczych, przy czym strony określiły ramowe warunki cenowe w zależności od asortymentu" - czytamy w komunikacie.

Hans Künz GmbH jest znaczącym klientem Famak. W trakcie wieloletniej współpracy Famak wykonał konstrukcję stalową dla ponad 250 suwnic, podano także.

"W związku z podpisaniem umowy, zarząd Famak szacuje, iż obroty z klientem do roku 2023 będą przekraczać średniorocznie kwotę 50 mln zł, tj. osiągać poziom porównywalny ze średniorocznymi przychodami od tego klienta uzyskanymi w latach 2017-2018" - wskazano także.

Famur jest producentem maszyn stosowanych w górnictwie. Koncentruje się na produkcji wysokowydajnych maszyn wyposażonych w zaawansowane informatyczne systemy sterowania i nadzoru. Spółka od 2006 r. notowana jest na GPW.

(ISBnews)