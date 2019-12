Jak poinformował w czwartek PAP rzecznik spółki PKP Polskie Linie Kolejowe Mirosław Siemieniec, w ramach zawartej w czwartek umowy, na stacji w Ścinawce Średniej, zostaną przebudowane i wzmocnione tory o długości ponad 6 km.

„Wymienione zostaną 23 rozjazdy i zamontowane dwa dodatkowe. Wyremontowany wiadukt kolejowy zostanie przystosowany do przejazdu ciężkich składów towarowych. Zwiększy się poziom bezpieczeństwa na przejeździe kolejowo-drogowym na ul. Kolejowej, dzięki nowym urządzeniom z systemem monitoringu oraz przebudowie jezdni” – wyjaśnił.

Rzecznik podkreślił, że inwestycja wpłynie na usprawnienie ruchu kolejowego na stacji Ścinawka Średnia, na której odprawiane są składy towarowe wywożące kruszywo z pobliskich kopalń.

W ramach inwestycji odnowiony zostanie także peron drugi stacji. Po przebudowie będzie wyższy, co ułatwi wsiadanie i wysiadanie z wagonów. Dodatkowo dojście do peronu zostanie dostosowane do potrzeb osób o ograniczonych możliwościach ruchowych.

Na stacji zamontowane zostaną również nowe urządzenia sterowania ruchem kolejowym, a także urządzenia elektrycznego ogrzewania rozjazdów EOR.

Inwestycja zostanie ukończona w połowie 2021 r. (PAP)

autor: Agata Tomczyńska