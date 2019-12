PKP Intercity poinformowało w czwartkowym komunikacie, że wraz ze zmianami zostanie uruchomione nowe połączenie Poznania i Warszawy – EIC Paderewski. Przewoźnik podał, że mimo zakończenia prac modernizacyjnych na linii łączącej Poznań i Warszawę, utrzyma jedną parę pociągów na dotychczasowej, objazdowej trasie prowadzącej przez Gniezno i Inowrocław.

Od niedzieli składy Intercity Wawel kursujące pomiędzy Krakowem i Poznaniem zaczną dojeżdżać do Zielonej Góry. PKP IC przywróci również połączenie IC Włókniarz, łączące Szczecin i Łódź – pociągi tej relacji będą przejeżdżać przez Poznań i Kalisz.

Według komunikatu z jednego do trzech wzrośnie liczba codziennych połączeń z Poznania do Koszalina i Słupska. Przewoźnik, zgodnie z zapowiedziami, wydłuży też trasę TLK Rozewie, kursującego obecnie pomiędzy Gdynią a Bielsko-Białą. Pociągi tej relacji zaczną dojeżdżać do słowackiej Żyliny.

Z powodu prac modernizacyjnych na linii pomiędzy Poznaniem i Szczecinem część składów zacznie jeździć objazdami przez Zbąszynek (woj. wielkopolskie), Rzepin i Kostrzyn (woj. lubuskie). W marcu 2020 r. ma zostać zamknięta linia na odcinku Zbąszynek – Czerwieńsk (woj. lubuskie), przez co uruchomiona zostanie autobusowa komunikacja zastępcza pomiędzy Zbąszynkiem a Zieloną Górą.

PKP IC podało, że przez prace modernizacyjne na linii pomiędzy Łodzią a Zduńską Wolą część pociągów jadących z Warszawy do Wrocławia nadal będzie kursować przez Częstochowę i Opole, a nie przez Ostrów Wielkopolski.

Przewoźnik zapewnił, że w niedzielę i poniedziałek, w czasie wdrażania nowego rozkładu jazdy, na największych stacjach kolejowych w kraju pasażerom będą pomagać informatorzy.(PAP)

Autor: Szymon Kiepel