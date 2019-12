JSW Koks zamierza utrzymać zdolności produkcyjne na poz. ok, 3,7 mln ton rocznie



Dąbrowa Górnicza, 12.12.2019 (ISBnews) - JSW Koks - spółka zależna Jastrzębskiej Spółki Weglowej - zamierza utrzymać zdolności produkcyjne na poziomie ok, 3,7 mln ton koksu rocznie, poinformował rzecznik prasowy Roman Brańka.

"Zamierzamy utrzymać te zdolności produkcyjne, które posiadamy. Jeżeli trendy rynkowe będą takie, że rynek będzie w stanie wchłonąć więcej produktu, to mamy nadzieję, że nasz właściciel czyli JSW będzie chciała zainwestować w nasze urządzenia wytwórcze" - powiedział Brańka podczas spotkania z dziennikarzami.

Obency potencjał produkcyjny JSW Koks wynosi ok. 3,7 mln ton, w tym 2,75 mln zdolności produkcyjnych posiada Koksownia Przyjaźń. Produkcja wynosi ok. 3,5 mln ton roczne. Oprócz koksu produkowane są produkty węglopochodne: smoła koksownicza, gaz koksowniczy, benzol, siarka i siarczan amonu.

Kluczowe inwestycje obecnie realizowane w JSW Koks to budowa bloku energetycznego w Koksowni Radlin i dalsza modernizacja związana z doskonaleniem wytwarzanego produktu.

"W Koksowni Przyjaźń przewidujemy modernizację dwóch baterii koksowniczych, wprowadzenie nowych tecnologii, separację wodoru z gazu koksowniczego oraz przetwórstwo smoły węglowej" - wskazał recznik.

Grupa JSW to największy producent wysokiej jakości węgla koksowego typu 35 (hard) i znaczący producent koksu w Unii Europejskiej. Spółka jest notowana na GPW od 2011 r. Jej skonsolidowane przychody wyniosły 9,81 mld zł w 2018 r.

(ISBnews)