Terlecki o projekcie PiS: musimy zdyscyplinować nadzwyczajną kastę

Źródło: PAP

Musimy zdyscyplinować nadzwyczajną kastę; projekt PiS ws. sądownictwa to jest bardzo łagodny projekt, bardzo delikatny - powiedział w piątek szef klubu PiS Ryszard Terlecki. Przekonywał, że podobne rozwiązania do tych, które proponuje PiS są np. we Francji.