Warszawa, 13.12.2019 (ISBnews) - Ovid Works z branży gamingowej finalizuje prace nad dokumentem informacyjnym, który zostanie złożony na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW), podała spółka. Proces ma zostać zakończony debiutem na rynku NewConnect w I poł. 2020 r.



"Jesteśmy na etapie finalizowania prac nad dokumentem informacyjnym, który następnie złożymy na GPW. Giełdowy debiut będzie dla nas zwieńczeniem ciężkiej pracy i starań włożonych w rozwój studia w ostatnich latach. Uważam, że nasza twórczość inspirowana różnymi wątkami ze świata kultury, literatury, czy filmu ma niepowtarzalny, jedyny w swoim rodzaju klimat, czym wyróżniamy się na tle konkurencji" - powiedział prezes Jacek Dębowski, cytowany w komunikacie.



Ovid Works w 2017 r. zaprezentował swoją pierwszą grę "Interkosmos", dedykowaną platformie PC i okularom VR. Interkosmos przenosi graczy w lata 70 ubiegłego wieku na pokład Zvezdy - inspirowanej rosyjskim pojazdem kosmicznym Soyuz. Gra okazała się sukcesem młodego studia, zebrała 92% pozytywnych recenzji na platformie Steam, podano także.



"Jestem zadowolony z dotychczasowych osiągnięć studia, nasza gra 'Interkosmos' została bardzo dobrze odebrana przez graczy. Z drugiej strony premiera 'Metamorphosis' zapowiada się świetnie. Dotychczas gra zebrała bardzo dobre przedpremierowe recenzje na branżowych targach. Grę docenili m.in. 'Gamespot' i 'Game Informer'" - dodał Dębowski.



Tytuł "Metamorphosis" ma zostać zaprezentowany w nadchodzącym roku i ma być dostępny na platformie PC, PS4, XOne i Switch. Gra będzie inspirowana utworami Franza Kafki - przede wszystkim "Przemiana", "Proces" oraz "Zamek". Gracze wcielą się w człowieka, który w tajemniczy sposób zmienił się w insekta. Głównym zadaniem jest znalezienie sposobu na powrót do naszego ciała. W grze znajdziemy mnóstwo odniesień do świata kreślonego przez Franza Kafkę, rozgrywkę charakteryzuje atmosfera surrealizmu, snu na jawie oraz groteskowego humoru i niesamowitego absurdu sytuacyjnego, wyjaśniła spółka.



"'Metamorphosis' było dotychczas prezentowane tylko na branżowych targach, na których zdobyło liczne wyróżniania. W samym 2019 r. tytuł został uznany przez amerykański miesięcznik 'Game Informer' za jedną z najlepszych gier zaprezentowanych na konferencji GDC 2019 w San Francisco. W podobnym tonie do tytułu Ovid Works odniósł się także amerykański portal Gamespot. Gra awansowała także do grona tegorocznych finalistów Nordic Game Discovery Contest" - czytamy także.



Ovid Works zostało założone w 2015 r. i obecnie składa się z 18-osobowego zespołu. Dotychczas spółka otrzymała dofinansowania na łączną kwotę ok. 5,2 mln zł. Właścicielem 32,4% akcji Ovid Works jest Varsav Game Studios.



(ISBnews)