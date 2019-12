Dziennikarze pytali szefa MZ o opublikowane w czwartek obwieszczenia w sprawie wykazu produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyrobów medycznych zagrożonych brakiem dostępności w Polsce. Umieszczane są w nim leki, których brakuje w 5 proc. aptek w danym województwie.

Najnowszy wykaz zawiera 422 pozycje, m.in. insuliny, zawiesiny do nebulizacji i leki przeciwzakrzepowe.

"To nie jest lista leków, których nie ma, ani to nie jest lista leków, których brakuje. To jest lista leków, o których wiemy, że może pojawić się chęć ich wywozu z kraju. To tzw. lista antywowozowa, tych leków zgodnie z prawem nie można wywozić" – powiedział minister.

"Oznacza to, że w 95 proc. aptek leki są dostępne, ale zapalamy czerwone światło, żeby z wyprzedzeniem reagować na potencjalne problemy" – zaznaczył. (PAP)

Autor: Katarzyna Lechowicz-Dyl