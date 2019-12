Sąd miejski w Kopenhadze zatwierdził w piątek umieszczenie dwóch mężczyzn w wieku 24 i 25 lat w areszcie tymczasowym na czas do 8 stycznia w związku z podejrzeniem kupowania i finansowania broni palnej dla celów terrorystycznych. Zadecydował jednocześnie, że trzy inne osoby, na których ciążą te same zarzuty, mogą na razie korzystać z wolności - są to mężczyźni w wieku 21 i 26 lat oraz 28-letnia kobieta.

Według sądu, dwaj aresztowani starali się o sfinansowanie i zakup broni palnej, tłumików oraz amunicji, natomiast w przypadku współdziałającej z nimi trójki waga zarzutów jest znacznie niższa.

Jeszcze w czwartek zatwierdzono tymczasowe aresztowanie na 27 dni trzech osób - dwóch mężczyzn i kobiety - podejrzanych o usiłowanie przeprowadzenia zamachów bombowych w Danii lub za granicą. Ponadto jeszcze jedna osoba została umieszczona na cztery tygodnie w areszcie tymczasowym przez sąd w Odense, ale stawianych jej zarzutów nie ujawniono.

Jak zaznaczają władze śledcze, w przypadku 16 zatrzymanych, którzy obecnie przebywają na wolności, dochodzenie będzie się toczyć dalej. (PAP)