Oferta konsorcjum firm w składzie: Wasko (lider konsorcjum) oraz Trax elektronik A. Moryc, M. Tomecki, L. Turczyński (uczestnik konsorcjum), została wybrana jako najkorzystniejsza w postępowaniu ogłoszonym przez Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) pn. "Regionalny Projekt Wdrożeniowy (RPW KSZRD E1) w obszarze dróg krajowych nr A4 i A8 zarządzanych przez oddziały GDDKiA we Wrocławiu i Opolu" na: zaprojektowanie, dostawę, wdrożenie, uruchomienie modułów rozproszonych w pasie drogowym przez integrację ich z Systemem Centralnym KSZR wraz z usługami rozwoju oraz wsparcia i utrzymania wszystkich elementów systemu, część 2 - w oddziałach GDDKiA we Wrocławiu i w Opolu (drogi A4 i A8) oraz CZR Wrocław - Widawa, podało Wasko. Wartość oferty w ramach zamówienia podstawowego wynosi 166 619 863,2 zł brutto, z czego na Wasko przypada około 24%.



"Dodatkowo wykonawca złożył ofertę na prace objęte prawem opcji, których łączna wartość nie może przekroczyć 50% wartości zamówienia głównego" - czytamy w komunikacie.



Kryterium oceny ofert stanowiły:



Cena - 60%



Kryteria pozacenowe - 40%, w tym:



Nieinwazyjne rozwiązania techniczne (NRT) - 20%



Koszt utrzymania (Cu) - 20%, podano również.



Termin realizacji przedmiotu oferty wynosi 840 dni o dnia podpisania umowy.



Wasko - spółka z branży IT - świadczy kompleksowe usługi informatyczne i integracyjne oraz serwisowe. Akcje spółki zadebiutowały na GPW w 2001 r. Skonsolidowane przychody wyniosły 319,3 mln zł w 2018 r.