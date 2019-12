Jak podkreślił obecny na podpisaniu umów minister infrastruktury Andrzej Adamczyk, to nie tylko wydarzenie regionalne, ale również o znaczeniu ogólnopolskim. Dodał, że na modernizację tych linii kolejowych złoży się nie tylko przebudowa torów czy peronów, ale także wyposażenie jej w nowoczesny system zarządzania ruchem i utrzymania bezpieczeństwa.

"W takie systemy wyposażana jest dzisiaj polska kolej, w takie systemy wyposażane są szlaki kolejowe w całej Polsce, dzięki temu możemy mówić o bezpiecznym transporcie kolejowym" - wskazał Adamczyk.

Zgodnie z pierwszą z podpisanych w poniedziałek umów, kosztem ponad 587 mln zł zmodernizowany będzie ostatni, środkowy fragment kolejowej "zakopianki", czyli linii prowadzącej z Krakowa do Zakopanego, na odcinku od Suchej Beskidzkiej do Chabówki. Prace na tej trasie wykona Przedsiębiorstwo Napraw i Utrzymania Infrastruktury Kolejowej do 2023 roku.

Projekt przewiduje wymianę niemal 32 km torów i 45 km sieci trakcyjnej. Modernizację przejdą również 24 mosty i trzy wiadukty kolejowe, a podróżni mają zyskać dostęp do pociągów w ośmiu lokalizacjach, m.in. Skawie, Jordanowie i Bystrej Podhalańskiej.

Jak przypomnieli przedstawiciele PKP PLK, odcinek linii kolejowej Sucha Beskidzka - Chabówka to jeden z trzech odcinków modernizowanej trasy kolejowej z Krakowa do Zakopanego. W realizacji są już prace o wartości ponad pół miliarda na odcinkach Skawina - Sucha Beskidzka i Chabówka - Zakopane. Podróżni mogą już korzystać z efektów prac na pierwszym odcinku: nowego przystanku Radziszów Centrum oraz wyremontowanych stacji i przystanków w Rzozowie, Radziszowie, Woli Radziszowskiej, Podolanach, Leńczach, Przytkowicach, Kalwarii Zebrzydowskiej, Lanckoronie, Stroniach i Stryszowie.

Efektem inwestycji z Krajowego Programu Kolejowego będzie m.in. skrócenie czasu jazdy pociągów z Krakowa do Zakopanego o blisko godzinę, do ok. 2 godzin 15 minut, a także sprawniejsze kursowanie, poprawa bezpieczeństwa ruchu kolejowego. Zakończenie wszystkich prac na linii pod Tatry zakończy się w 2023 r. PKP PLK uzyskało dofinansowanie inwestycji ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Druga z podpisanych umów zakłada modernizację odcinka linii kolejowej nr 117 pomiędzy Wadowicami i Andrychowem. Wykona ją za przeszło 129 mln zł firma Skanska. Wymienionych będzie 11 km torów i sieci trakcyjnej, zmodernizowanych pięć przystanków i stacja w Andrychowie. W Barwałdzie Średnim powstanie nowa mijanka, dzięki której przewoźnicy na tej trasie będą mogli uruchomić dodatkowe pociągi. Po zakończeniu prac w połowie 2022 roku zwiększy się prędkość pociągów do 80 km/h.

Jak podkreślił wicemarszałek województwa małopolskiego Łukasz Smółka, modernizacje linii kolejowych to odpowiedź na postulaty mieszkańców regionu, którzy bezustannie wnioskują do samorządu o uruchomienie nowych pociągów.

"Mieszkańcy czekają na te linie (...), aby codziennie dojeżdżać nimi do pracy i szkoły w komfortowych warunkach, bezpiecznie i punktualnie" - dodał Smółka.(PAP)

autor: Rafał Grzyb