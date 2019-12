"Od początku 2019 roku w ruchu międzynarodowym podróżowało 15,865 mln osób (wzrost o 6,4%), a w ruchu krajowym 1,615 mln pasażerów (wzrost o 0,5%). Łącznie - od początku stycznia do końca listopada - z usług stołecznego portu skorzystało już 17,48 mln osób. Jest to o 5,8% więcej niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. Próg 18 mln pasażerów został przekroczony już w ubiegłą sobotę - 14 grudnia. Oznacza to, że również rok 2019 będzie dla Lotniska Chopina rekordowy" - czytamy w komunikacie.



Z ruchu niskokosztowego skorzystało ok. 2,949 mln pasażerów. Z kolei połączenia czarterowe wybrało 2,095 mln osób. Większość pasażerów (59,2%) podróżowało w strefie Schengen, a 40,8% wybrało kraje Non-Schengen. Od stycznia do końca listopada najpopularniejszym rozkładowym kierunkiem wciąż pozostaje Londyn (ponad 947 600 pasażerów), podano także.



"Tak dobre wyniki po raz kolejny stanowią wyraźne potwierdzenie roli stołecznego portu jako ważnego punktu przesiadkowego w Europie Środkowej, który stale utrzymuje wysoką pozycję na mapie międzynarodowych połączeń lotniczych" - podkreśla lotnisko.



Według zarządu portu ciekawie prezentuje się także podsumowanie segmentu cargo oraz przewozu poczty. W okresie styczeń-listopad br. przewóz ładunków na pokładach wszystkich statków powietrznych wyniósł 89 tys. ton. Jest to wzrost o 4,9% w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku. Natomiast przewóz poczty na pokładach wszystkich statków powietrznych wyniósł 14,8 tys. ton, co oznacza wzrost o 3,5%.



Lotnisko Chopina w Warszawie to największy port lotniczy w Polsce. W 2018 r. port obsłużył 15,76 mln pasażerów, tj. o 12,7% więcej niż rok wcześniej. Lotniskiem zarządza Przedsiębiorstwo Państwowe "Porty Lotnicze".