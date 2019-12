W e-usłudze można sprawdzić, czy autokar ma ważne obowiązkowe badanie techniczne, ważne obowiązkowe ubezpieczenie OC, czy nie jest wyrejestrowany lub kradziony, dane techniczne autobusu, np. liczbę miejsc, stany licznika z badań technicznych (informacje o stanie licznika są gromadzone w bazie od 2014 r.).

Aby sprawdzić bezpieczeństwo autokaru, trzeba wejść na stronę www.bezpiecznyautobus.gov.pl i wpisać jego numer rejestracyjny, a następnie kliknąć "Sprawdź autobus".

"To jedna z najprostszych, najszybszych i najbardziej popularnych e-usług. To pewne dane. Pochodzą z Centralnej Ewidencji Pojazdów, czyli rejestru prowadzonego przez nasze ministerstwo. W usłudze udostępniamy dane pojazdów zarejestrowanych w Polsce. Dzięki niej można sprawdzić każdy pojazd, który jest przeznaczony do przewozu większej grupy osób, czyli nie tylko autobus, ale i autokar lub bus" – powiedział minister Marek Zagórski, cytowany w komunikacie. (PAP)

autor: Małgorzata Werner-Woś