Władze Krakowa chcą uporządkować użytkowanie w mieście elektrycznych hulajnóg

Źródło: PAP

Władze Krakowa chcą się porozumieć z operatorami, którzy wynajmują elektryczne hulajnogi, co do zasad ich użytkowania w mieście. Chodzi m.in. o wyznaczenie miejsc, gdzie będzie można zostawić i wypożyczyć pojazdy, a także doprowadzenie do ograniczenia prędkości, z jaką będą mogły one jeździć m.in. na Plantach.