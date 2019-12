Benchmarkowy wskaźnik Stoxx 600 Europe zyskuje 0,1 proc.

Akcje firmy motoryzacyjnej PSA Peugeot zwyżkują o 4,2 proc., a Fiat Chrysler drożeje o 1,8 proc. po informacjach o fuzji tych firm na zasadzie 50-50. Po połączeniu powstanie czwarty największy na świecie koncern motoryzacyjny.

Pearson zyskuje 4,9 proc. po sprzedaży pakietu firmy Penguin.

Isra Vision drożeje o 4,2 proc. po podwyższeniu rekomendacji przez analityków M.M. Warburg Investment Research do "kupuj" z "trzymaj".

Staffline traci 33 proc. po ostrzeżeniach dotyczących wyników spółki i błędów księgowych.

Bank SEB zniżkuje o 5 proc. po rozpoczęciu dochodzenia przez szwedzkie władze FSA w sprawie prania brudnych pieniędzy w spółkach zależnych SEB w krajach bałtyckich.

Bang & Olufsen traci 22 proc. po ostrzeżeniach w sprawie zysku firmy, już czwartym w tym roku.

Dalata tanieje o 2,2 proc. Spółka podała, że warunki na rynku w Dublinie są bardziej wymagające niż się tego spodziewano.

Na rynkach nie słabnie zainteresowanie sprawą brexitu po wygranych czwartkowych wyborach parlamentarnych przez Partię Konserwatywną premiera Borisa Johnsona.

Johnson zapowiedział we wtorek dokończenie brexitu. Premier W.Brytanii chce podpisać umowę handlową z Unią do końca 2020 r., czyli do czasu zakończenia obowiązywania okresu przejściowego.

Johnson chciałby podpisać z UE umowę podobną do tej, którą Wspólnota zawarła z Kanadą. Przedstawiciele UE ostrzegli jednak, że taka ewentualność jest wysoce trudna do zrealizowania, ponieważ umowa UE z Kanadą była negocjowana przez siedem lat.

Słabnie niedawny optymizm wywołany osiągnięciem porozumienia handlowego pomiędzy USA a Chinami. Gracze rynkowi zwracają uwagę, że nie wiadomo jak szczegółowo wygląda osiągnięta ugoda.

Na rynku walutowym euro jest po 1,1135 USD, niżej o 0,1 proc., a brytyjski funt kosztuje 1,3111 USD, w dół o 0,2 proc.

Rentowność 10-letnich UST wynosi 1,87 proc.

Złoto jest po 1.477,16 USD za uncję, bez zmian.

O 10.00 zostanie opublikowany wskaźnik Ifo, obrazujący nastroje wśród przedsiębiorców niemieckich w XII. O 10.30 pojawi się brytyjski indeks CPI za XI, a o 11.00 CPI w strefie euro za XI.

Indeksy giełdowe w Europie - godz. 09.25