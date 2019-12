"To piękna wiadomość" - tak zawarte porozumienie skomentował minister zdrowia Roberto Speranza, podkreślając, że "nasi lekarze są bogactwem naszego kraju".

Szef resortu zdrowia zapewnił, że kontrakt przewiduje też poprawę zarobków lekarzy pracujących na nocnych i świątecznych dyżurach, w tym na pogotowiu. To także zastrzyk finansowy dla młodych lekarzy, których sytuacja jest najtrudniejsza - dodał.

Przedstawiciele lekarskich związków zawodowych podkreślają, że porozumienie zamyka 10 lat "próżni", kiedy układ zbiorowy nie był odnawiany, z negatywnymi skutkami dla całej grupy zawodowej.

Zarobki w państwowej służbie zdrowia wahają się w zależności od wieku i stopnia specjalizacji od 1700 do około 4000 euro miesięcznie.

W związku z narastającym problemem braku personelu medycznego we Włoszech zawarto już wstępne porozumienie przewidujące, że lekarze będą mogli pracować na dyżurach do 70. roku życia. Według prognoz do 2025 roku na emeryturę odejdzie 50 tysięcy lekarzy zatrudnionych w publicznych placówkach służby zdrowia.