"W duchu poszanowania naszej konstytucji zapraszam do wygłoszenia orędzia o stanie Unii (State of the Union) przed wspólnym posiedzeniem Kongresu we wtorek 4 lutego 2020 roku (...)" - napisała w liście do Trumpa Pelosi. Rzecznik Białego Domu Hogan Gidley przekazał, że prezydent przyjął zaproszenie.List wystosowano na dwa dni po przegłosowaniu w Izbie Reprezentantów dwóch artykułów impeachmentu prezydenta. Demokraci oskarżają w nich Trumpa o nadużycie władzy oraz utrudnianie pracy Kongresu.

Po Izbie Reprezentantów o losach prezydenta - zgodnie z procedurą - decydować będzie Senat, w którym proces Trumpa rozpocznie się prawdopodobnie jeszcze w styczniu. Nie wiadomo, czy do 4 lutego zakończy się.

Pelosi nie przesłała do tej pory do kontrolowanego przez Republikanów Senatu artykułów impeachmentu. Demokraci domagają się ustalenia warunków procesu w izbie wyższej, w tym przede wszystkim tego, czy będą w nim wzywani świadkowie.

Przed przerwą bożnonarodzeniową Republikanie i Demokraci w Senacie nie doszli do porozumienia dotyczącego zasad procesu.(PAP)