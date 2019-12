19. dzień strajku we Francji. Starcia protestujących z policją na dworcu w Paryżu

Źródło: PAP

Na dworcu Gare de Lyon w Paryżu doszło w poniedziałek do starć między protestującymi i policją. To już 19. dzień strajku przeciwko planowanej reformie systemu emerytalnego we Francji.