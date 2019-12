"Projekt przewiduje m.in. budowę dwóch kriogenicznych naziemnych zbiorników na propan o pojemności 40 tys. m sześc. oraz jednego kriogenicznego zbiornika naziemnego na etylen o pojemności 12 tys. m sześc." - poinformowało w poniedziałek w komunikacie Centrum Prasowe Wojewody Zachodniopomorskiego. Wskazano, że zagospodarowanie terenu obejmie nabrzeże dalbowe wraz z pomostem przeładunkowym, podziemną komorę pompowni ścieków sanitarnych, a także budynki: sterowni, stacji transformatorowej i pompowni przeciwpożarowej oraz drogi pożarowe i serwisowe, jak również rurociągi technologiczne do transportu produktów propanu i etylenu.

"Pozwolenie daje możliwość rozpoczęcia realizacji jednej z największych inwestycji petrochemicznych w polskim i europejskim przemyśle" – powiedział, cytowany w komunikacie wicewojewoda zachodniopomorski Marek Subocz. "To ogromna szansa na rozwój gospodarczy całego regionu Pomorza Zachodniego" - dodał.

Jak poinformowano, decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności.

Polimery Police to największy projekt inwestycyjny w historii Grupy Azoty - instalacja produkcyjna, która ma wytwarzać 437 tys. ton polipropylenu rocznie. Przedsięwzięcie realizuje spółka celowa Grupa Azoty Polyolefins S. A. Całkowity budżet projektu to 1,52 mld euro. Zgodnie z harmonogramem rozpoczęcie komercyjnej eksploatacji ma nastąpić w czwartym kwartale 2022 r. Na generalnego wykonawcę wybrano Hyundai Engineering z wynagrodzeniem 992,8 mln euro.

Głównymi obiektami kompleksu chemicznego Polimery Police będą instalacje do produkcji propylenu oraz polipropylenu. Obie instalacje zostały zaprojektowane w oparciu o amerykańskie licencje. Instalacja ma też wytwarzać rocznie 17 tys. ton wodoru, który będzie sprzedawany do zakładów chemicznych w Policach do produkcji amoniaku. Dzięki temu spadnie w nich zużycie gazu ziemnego. Elementem instalacji będzie gazoport, zdolny przyjmować statki transportujące do 22 tys. ton propylenu i etylenu. Będzie on mógł być także wykorzystywany do importu LPG.

Grupa Azoty to największa w Polsce firma chemiczna, notowana na GPW. Spółka powstała w wyniku konsolidacji zakładów azotowych z Tarnowa, Puław, Polic i Kędzierzyna-Koźla.(PAP)

autorka: Elżbieta Bielecka