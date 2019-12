Wyjaśniła, że przeładunek dwumilionowego kontenera nastąpił w nocy z czwartku na piątek ub. tygodnia.

DCT to najszybciej rozwijający się port kontenerowy w Europie, należący do 15 największych europejskich portów tego typu. Dzięki nabrzeżu o długości 1306 metrów oraz maksymalnej głębokości 17 metrów, terminal jest dobrze przygotowany do obsługi największych kontenerowców, zawijających już dziś do portu.

Terminal kontenerowy DCT Gdańsk został uruchomiony w 2007 r. Jego roczna zdolność przeładunkowa wynosiła wówczas 500 tys. TEU (kontenerów dwudziestostopowych). Obecnie DCT Gdańsk jest największym polskim głębokowodnym terminalem kontenerowym.

W marcu tego roku 100 proc. udziałów w Deepwater Container Terminal Gdańsk (DCT Gdańsk) nabyło konsorcjum Polskiego Funduszu Rozwoju, globalnej grupy portowej PSA i zarządzającej funduszami IFM Investors. Wartość transakcji wyniosła ponad 5 mld zł. Sprzedającym udziały w DCT Gdańsk był fundusz Global Infrastructure Fund II zarządzany przez Macquarie Infrastructure and Real Assets (MIRA), a także fundusze MTAA Super, AustralianSuper i Statewide Super.

Państwowa Grupa PFR skupia instytucje finansowe oferując instrumenty służące rozwojowi przedsiębiorstw, samorządów oraz osób prywatnych.

PSA jest wiodącą globalną grupą portową, posiadającą ponad 50 przybrzeżnych, kolejowych i śródlądowych terminali w 17 krajach, w tym m.in. w Singapurze i Antwerpii.

IFM Investors to założona ponad 20 lat temu globalna firma zarządzająca funduszami instytucjonalnymi o wartości 82 miliardów dol. (na dzień 31 grudnia 2018 r.). Jest własnością 27 australijskich funduszy emerytalnych, a jego inwestycje są ściśle powiązane z interesami inwestorów.(PAP)

autor: Robert Pietrzak