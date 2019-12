W krótkim oświadczeniu resort obrony Tajwanu przekazał, że lotniskowiec płynął przez północną część cieśniny.

Komunistyczne władze w Pekinie uznają demokratycznie rządzony Tajwan za zbuntowaną prowincję i nigdy nie wykluczyły możliwości użycia siły, by przejąć nad nim kontrolę.

W ubiegłym miesiącu przez Cieśninę Tajwańską przeszedł pierwszy zbudowany w ChRL lotniskowiec Shandong, na co Tajwan zareagował wysłaniem swoich okrętów i samolotów myśliwskich, by go śledziły. W zadanie to zaangażowały się również okręty wojenne USA i Japonii.

17 grudnia oficjalna agencja prasowa Chińskiej Republiki Ludowej Xinhua poinformowała, że Shandong wszedł do służby w chińskiej marynarce wojennej. To drugi tego rodzaju okręt na wyposażeniu floty będącej częścią Chińskiej Armii Ludowo-Wyzwoleńczej (ALW). Shandong został zbudowany w porcie Dalian w północno-wschodnich Chinach. (PAP)

ndz/ ap/