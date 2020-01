W Turcji przebywa już 3,7 mln syryjskich uchodźców. Istnieją obawy przed dalszym ich napływem z Idlibu, gdzie syryjskie siły rządowe i wspierające je wojska rosyjskie nasiliły obecnie bombardowania ostatniej kontrolowanej przez rebeliantów enklawy, w której mieszka 3 mln ludzi.

"Właśnie teraz od 200 do 250 tys. migrantów zmierza ku naszym granicom. Staramy się ich w jakiś sposób powstrzymać, ale nie jest to łatwe. To trudne, są to także ludzie" - powiedział Erdogan na konferencji w Ankarze.

