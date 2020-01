MedApp pozyskał 9,9 mln zł z emisji, chce przejść na rynek główny GPW w III kw.



Warszawa, 03.01.2020 (ISBnews) - MedApp pozyskał emisji akcji 9,9 mln zł, które zostaną przeznaczone na uporządkowanie struktury bilansu, podała spółka. Emisja akcji była skierowana do obecnych akcjonariuszy MedApp. Przeniesienie notowań spółki na rynek główny warszawskiej giełdy z NewConnect planowane jest na III kwartał 2020 rok.

"Chcemy zadebiutować w tym roku na dużym parkiecie. Aby spełnić wszystkie wymogi GPW w tym zakresie, podjęliśmy decyzję o uporządkowaniu struktury bilansu. Środki pozyskane z emisji akcji zostaną w głównej mierze przeznaczone na spłatę zobowiązań wobec akcjonariuszy, którzy udostępniali spółce środki na rozwój w formie finansowania dłużnego. Wspomniane środki pieniężne są bowiem od dłuższego czasu wykorzystywane przez MedApp do rozwoju działalności, w tym na komercjalizacje oferowanych przez spółkę rozwiązań. Nasze produkty, zwłaszcza CarnaLife Holo i jego innowacyjny charakter, cieszą się bardzo dużym zainteresowaniem podczas spotkań z potencjalnymi klientami" - powiedział prezes Krzysztof Mędrala, cytowany w komunikacie.

Dzięki emisji akcji serii E oraz F spółka pozyskała 9,9 mln zł, które zostaną przeznaczone na spłatę zobowiązań wobec akcjonariuszy. Emisja została objęta m.in. przez głównych akcjonariuszy spółki, którzy również we wcześniejszych okresach udzielali jej finansowania dłużnego. Środki pozyskane wcześniej przez MedApp od właścicieli są wykorzystywane głównie na rozwój CarnaLife Holo, a także na ich komercjalizację w Polsce oraz na rynkach zagranicznych, podkreślono.

"W grudniu założyliśmy spółkę zależną w Stanach Zjednoczonych, aby przyspieszyć proces wejścia na ten rynek. Mamy podpisany list intencyjny ze szwedzkim dystrybutorem sprzętu medycznego oraz umowę z dystrybutorem z Litwy. W listopadzie współorganizowaliśmy konferencję poświęconą telemedycynie w Kenii, gdzie rozwiązania telemedyczne zyskują coraz większą popularność. Na targach Medica w Dusseldorfie prezentowaliśmy nasze produkty, gdzie szczególnie Carnalife Holo wzbudzało duże zainteresowanie. Obecnie negocjujemy kolejne umowy dystrybucyjne z potencjalnymi partnerami w Europie, Azji i Ameryce Południowej. Pracujemy również nad rozszerzeniem funkcjonalności Carnalife Holo, nie zapominając również o rozwiązaniu telemedycznym CarnaLife System" - dodał wiceprezes Rafał Ligieziński.

W listopadzie ubiegłego roku spółka podpisała list intencyjny z Glocal Health AB - szwedzkim dystrybutorem sprzętu oraz rozwiązań medycznych działającym w krajach skandynawskich. Ponadto spółka zamierza wejść ze swoimi rozwiązaniami na rynki afrykańskie. Aktualnie prowadzone są rozmowy z kilkoma znaczącymi podmiotami z rynku kenijskiego, przypomniano.

MedApp S.A to notowana na NewConnect spółka działająca w branży telemedycyny. Produktem stworzonym i rozwijanym przez firmę jest analityczny system telemedyczny Carna Life, skierowany do pacjentów, lekarzy, placówek medycznych. System znajduje zastosowanie w takich dziedzinach jak: kardiologia, diabetologia, dietetyka, choroby cywilizacyjne oraz obrazowanie 3D/4D.

