W zakończonej dekadzie przekazał miliardy dolarów na walkę z ubóstwem, poprawę jakości edukacji oraz opieki zdrowotnej. Jednak w tym czasie jego fortuna pomimo tego więcej niż się podwoiła na skutek giełdowej hossy oraz korzystnych zmian podatkowych.

Gates postuluje, by najbogatsze osoby na świecie płaciły wyższe podatki. Jego zdaniem amerykańscy prawodawcy powinni podnieść podatek od nieruchomości oraz od zysków kapitałowych do takiego poziomu, aby były równe stopie dochodów z pracy. Wezwał także państwa i lokalne rządy do zwiększenia „sprawiedliwości” podatkowej i ponowił swoje poparcie dla wprowadzenia w Waszyngtonie stanowego podatku dochodowego.

- Zostałem nieproporcjonalnie wysoko wynagrodzony za pracę, którą wykonałem, podczas gdy wielu innych, którzy zrobili to samo, nie zostało odpowiednio nie doświadczyło tego – powiedział biznesmen.

64-letni Gates ma majątek w wysokości 113,7 mld dol. (według Bloomberg Billionaires Index).

Współzałożyciel Microsoftu nie chce natomiast zajmować stanowiska ws. zmian podatkowych zaproponowanych przez kandydatów na prezydenta USA Elizabeth Warren i Berniego Sandersa. Uważa on, że USA mogą skonstruować system podatkowy, którzy obciąży najbogatszych nie osłabiając jednak poziomu innowacyjności w kraju.

