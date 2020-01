Po burzliwym III kw. dla złotego koniec grudnia doprowadził do stabilizacji. Jednak w 2019 r. złoty na tle głównych walut wypadł słabo. Do brytyjskiego funta stracił prawie 5 proc. Do franka szwajcarskiego była to strata na poziomie 2,7 proc., a dolar zyskał wobec polskiej waluty prawie 2 proc.

- Natomiast złoty w końcówce roku umocnił się wobec euro o prawie 0,7 proc. – mówi w rozmowie z MarketNews24 Michał Stajniak, ekspert XTB.

Jaki będzie 2020 r. dla złotego? To będzie w dużej mierze zależało od kondycji globalnej gospodarki. Złoty powinien się wzmacniać wobec amerykańskiego dolara, jeżeli nie będzie recesji.

- Wiele będzie zależało od inflacji, jeżeli nasilą się obawy o podwyżki stóp procentowych to doprowadzą do umocnienia złotego – komentuje Stajniak.