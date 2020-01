Źródło: PAP

Ponad 600 mln euro strat poniosły koleje państwowe SNCF z powodu trwającego od 5 grudnia strajku przeciwko reformie emerytalnej we Francji - poinformował w poniedziałek prezes firmy Jean-Pierre Farandou w nagraniu do pracowników. Wezwał do przerwania strajku.