Pełnowymiarowy model pojazdu zostanie zaprezentowany na targach CES w Las Vegas. Firmy ogłosiły swoje partnerstwo podczas wspomnianej technologicznej imprezy w poniedziałek.

Powietrzna taksówka Hyundai’a ma być w stanie startować i lądować w pionie, pomieścić czterech pasażerów i osiągać prędkość do 200 mil na godzinę. Będzie miała w pełni elektryczny napęd z zasięgiem 60 mil.

Projekt ten przypomina elektryczną taksówkę stworzoną przez Boeinga oraz kilka innych firm współpracujących z Uber Elevate, czyli oddziałem Ubera odpowiedzialnym za wdrożenie innowacyjnego, futurystycznego przedsięwzięcia. Pierwsza publiczna demonstracja pojazdu Ubera odbędzie się jeszcze w tym roku, a pierwsze komercyjne podróże mają się odbyć w 2023 roku.

Uber działa także intensywnie na ziemi. Popularny przewoźnik oferuje w Nowym Jorku transport helikopterem. W zeszłym roku uruchomił pierwszy program transportu publicznego. Teraz uruchamia za pośrednictwem swojej aplikacji sprzedaż biletów autobusowych, które umożliwią podróżowanie po ulicach Las Vegas. Klienci będą mieli dostęp do tej formy transportu przez aplikację firmy. Z biletów będzie można korzystać także w trybie offline. W nadchodzących miesiącach firma wejdzie ze swoją ofertą sprzedaży biletów do kolejnych miast z całego świata.

Uber chce w ten sposób zwiększyć częstotliwość wizyt użytkowników w swojej aplikacji. Ma to zwiększyć ekspozycję potencjalnych klientów na inne usługi, takie jak dostarczanie posiłków i artykułów spożywczych czy wynajem rowerów elektrycznych lub skuterów.

Przewoźnik współpracuje przy budowie latającej taksówki z NASA oraz połową tuzina producentów (w tym m. in. Textron Inc.’s Bell oraz Joby Aviation). Umowa z Hyundaiem jest bardzo ważna dlatego, ponieważ firma ta może produkować powietrzne pojazdy po cenach niedostępnych dla podmiotów z sektora lotniczego. Duży wolumen produkcji może doprowadzić do obniżenia ceny za przejazd, co uczyni biznes rentownym.

Powietrzne taksówki mają początkowo być obsługiwane przez pilota, a w późniejszym okresie staną się automatyczne.