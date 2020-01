BGK i Santander BP mają umowę dot. współdzielenia ryzyka programu faktoringowego



Warszawa, 07.01.2020 (ISBnews) - Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK), Santander Bank Polska oraz Santander Factoring (Grupa Santander) zawarły kolejną umowę dotyczącą współdzielenia ryzyka programu faktoringowego, podał BGK. Umowa zakłada partycypację w ryzyku do kwoty 175 mln zł. To kolejny krok do rozszerzania współpracy pomiędzy bankami w Polsce i wypełniania luki w systemie finansowym, na którym skorzystają przedsiębiorcy.

Zainteresowanie faktoringiem jest coraz większe. W 2017 roku liczba klientów korzystających z faktoringu wynosiła nieco ponad 9 tysięcy. Dziś jest ich ponad 16 tysięcy. W związku z coraz większym zainteresowaniem przedsiębiorców tą formą finansowania banki i faktorzy ściśle współpracują poszukując nowych rozwiązań, aby zaproponować wyższe limity faktoringowe swoim klientom. Bank Gospodarstwa Krajowego już po raz drugi we współpracy z Santander Bank Polska i Santander Factoring umożliwił zwiększenie limitu na faktoring odwrotny polskiemu przedsiębiorcy, podano.

"We współpracy z sektorem bankowym kreujemy rozwiązania przynoszące korzyści przedsiębiorcom i wypełniające pewną lukę rynkową. Współdzielenie ryzyka w programach faktoringowych rozszerza współpracę BGK z bankami i instytucjami finansowymi oraz wpisuje się w misję polskiego banku rozwoju. Zapotrzebowanie na takie rozwiązanie w naszej ofercie wyszło bezpośrednio od banków komercyjnych, które postrzegają je jako wsparcie ich rozwoju relacji z klientem. Współdzielenie ryzyka w programie faktoringowym działa na zasadzie linii gwarancyjnej, z której instytucja finansowa, świadcząca usługi faktoringowe, może korzystać w sposób elastyczny, w zależności od zapotrzebowania. BGK przejmuje część ryzyka i gwarantuje firmie faktoringowej wypłatę do 50% środków z przyznanego jej klientom limitu faktoringowego" - powiedział menedżer zespołu sprzedaży finansowania handlu BGK Karol Jakubaszek, cytowany w komunikacie.

Grupa Santander poszukiwała dla swojego klienta możliwości zwiększenia limitu faktoringu odwrotnego. Poszerzając współpracę z BGK przy rozwiązaniach faktoringowych, już po raz drugi obie instytucje udzieliły wsparcia umożliwiającego dostarczenie satysfakcjonującego rozwiązania dla klienta, podkreślono.

"Już po raz drugi udzielamy finansowania dostawców, w którym współdzielimy ryzyko. Po satysfakcjonujących efektach naszego pionierskiego na polskim rynku projektu ponownie mamy okazję współpracować z BGK i dzięki ich udziałowi w ryzyku zwiększyć limity faktoringowe dla naszego klienta. Jest to rozwiązanie dogodne zarówno dla nas, gdyż współpracujemy z BGK w ramach wspólnie wypracowanego już schematu, jak i dla naszego klienta, ponieważ zachowuje on dotychczasowy, sprawdzony operacyjny model współpracy, pozyskując przy tym istotnie większe limity" - dodał menedżer trade finance w Santander Bank Polska Grzegorz Pojnar.

Rozwiązanie przynosi korzyści każdej ze stron. BGK realizuje swoją misję - pełni rolę podmiotu uzupełniającego sektor bankowy i współpracuje z innymi uczestnikami rynku finansowego. Instytucja finansowa ma możliwość zwiększenia limitów, które może wykorzystać świadcząc usługi faktoringowe i zachowuje przy tym pełną relację z klientem, z którym dotychczas współpracowała. Ponosi też mniejsze ryzyko transakcji. Klient korzystający z faktoringu, po zaangażowaniu się BGK, korzysta natomiast w dalszym ciągu z usługi, którą zna i dopasował do swoich oczekiwań, podsumowano.

BGK to państwowy bank rozwoju, który inicjuje i realizuje programy służące wzrostowi ekonomicznemu Polski, współpracując ze wszystkimi instytucjami rozwoju jak PFR, KUKE, PAIH, PARP i ARP. BGK rozwija systemy poręczeń i gwarancji, mające na celu pobudzanie przedsiębiorczości. Jednym z ważnych zadań banku jest również wspieranie ekspansji zagranicznej polskich przedsiębiorstw. BGK zarządza programami europejskimi i dystrybuuje środki unijne w skali krajowej i regionalnej. Angażuje się w programy służące poprawie sytuacji na rynku mieszkaniowym i dostępu Polaków do mieszkań.

Santander Bank Polska (d. Bank Zachodni WBK) należy do czołówki banków uniwersalnych w Polsce. Jego akcje są notowane na warszawskiej GPW. Głównym akcjonariuszem Santander Bank Polska jest hiszpański Santander, pierwszy bank w strefie euro i 11. na świecie pod względem kapitalizacji. Spółki z Grupy Santander Bank Polska oferują m.in. fundusze inwestycyjne, ubezpieczenia, leasing oraz faktoring.

(ISBnews)