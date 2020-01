Archicom planuje przeprowadzić emisję obligacji do 28 lutego



Warszawa, 08.01.2020 (ISBnews) - Archicom planuje wyemitowanie w terminie do 28 lutego 2020 roku obligacji w ramach programu z 2016 r., podała spółka.

"Archicom S.A. informuje, że planuje wyemitowanie w terminie do 28 lutego 2020 roku obligacji. Podstawą emisji obligacji jest umowa programowa dotycząca Programu Emisji Obligacji do maksymalnej wartości nominalnej 250 000 000 zł z dnia 17 czerwca 2016 r. wraz z późniejszymi zmianami zawarta przez spółkę z mBankiem S.A. z siedzibą w Warszawie" - czytamy w komunikacie.

Obligacje będą obligacjami zwykłymi, niezabezpieczonymi. Będą emitowane jako obligacje na okaziciela nie mające formy dokumentu. i zostaną zaoferowane w sposób niewymagający publikacji prospektu lub memorandum informacyjnego podlegającego zatwierdzeniu przez KNF, podano także.

"Szczegółowe parametry obligacji, w tym wartość emisji oraz wysokość oprocentowania zostaną ustalone w procesie budowania księgi popytu" - zapowiedziała także spółka.

Grupa Archicom, obecna na rynku od ponad 30 lat, zrealizowała już ponad 150 obiektów, w tym budynki mieszkalne, hotele i biurowce. Grupa od kilku lat jest liderem wrocławskiego rynku mieszkaniowego, a dzięki przeprowadzonemu w lipcu 2017 r. przejęciu stała się ogólnopolskim deweloperem, realizującym projekty we Wrocławiu, Trójmieście, Poznaniu i Łodzi. Spółka jest notowana na GPW od 2016 r. Jej skonsolidowane przychody sięgnęły 484,47 mln zł w 2018 r.

(ISBnews)