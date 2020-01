Echo planuje sprzedaż 2020 mieszkań i przekazanie ok. 1600 w 2020 roku



Warszawa, 08.01.2020 (ISBnews) - Echo Investment planuje sprzedać 2 020 mieszkań w 2020 roku i przekazać klientom około 1 600, zapowiedział prezes spółki Nicklas Lindberg.

Spółka zrealizowała z nawiązką zakładane cele na 2019 rok, sprzedając 1 357 mieszkań i przekazując klientom klucze do 1 263 lokali. W samym ostatnim kwartale spółka sprzedała 418 mieszkań i przekazała klientom 672, co pozwoliło na osiągnięcie o 38% lepszego rocznego wyniku sprzedażowego niż w 2018 r., poinformowano.

"Z roku na rok zwiększamy nasz udział w polskim rynku mieszkaniowym i planujemy kontynuować wzmacnianie naszej pozycji w nadchodzących latach. W 2020 roku wystartujemy z budową przynajmniej 9 kolejnych projektów mieszkaniowych, które do naszej oferty dodadzą blisko 2 000 lokali w największych polskich miastach. Stawiamy przed sobą ambitne cele, dlatego w tym roku planujemy sprzedać aż 2 020 mieszkań oraz przekazać naszym klientom klucze do około 1 600 lokali" - powiedział Lindberg, cytowany w komunikacie.

Ponadto Echo Investment w ubiegłym roku zakupiło i zabezpieczyło tereny w Warszawie, Krakowie, Wrocławiu, Łodzi i Poznaniu, na których może powstać ok. 215 tys. m2 mieszkań, podano także.

"Jako jeden z nielicznych deweloperów w 2019 roku poprawiliśmy wyniki i odnotowaliśmy znaczny wzrost sprzedaży względem roku poprzedniego. Atrakcyjność mieszkań budowanych przez Echo Investment wynika z faktu, że firma szeroko analizuje trendy społeczne i szybko na nie odpowiada. Ze względu na to tworzymy wielofunkcyjne projekty deweloperskie, budowane dla wielopokoleniowej wspólnoty, oparte o dostęp do niezbędnych usług i zaspakajające większość potrzeb mieszkańców w postaci tzw. 'life services'" - dodał członek zarządu Echo Investment odpowiedzialny za sektor mieszkaniowy Waldemar Olbryk.

Echo Investment jest polskim deweloperem, który realizuje inwestycje w trzech sektorach rynku nieruchomości: mieszkaniowym, handlowym oraz biurowym. Od 1996 roku spółka notowana jest na GPW.

(ISBnews)