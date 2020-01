Źródło: PAP

Pocisk Patriot wystrzelony z poligonu McGregor w pobliżu El Paso w Teksasie w ramach ćwiczeń Ruchome Piaski (Roving Sands), kwiecień 1997. Zdjęcie Departament Obrony US. Francja, Niemcy i Belgia zawetowały propozycje wyposażenia Turcji, członka NATO, w rakiety Patriot i samoloty AWACS do obrony przed ewentualnym atakiem Iraku, pogłębiając przepaść pomiędzy nimi i USA nad tym, jak radzić sobie z programami broni masowej Saddama Husajna. Bloomberg Newsźródło: Bloomberg

W przeciwieństwie do swych regionalnych oraz zamorskich militarnych rywali Iran dysponuje słabymi i niezdolnymi do precyzyjnych ataków siłami powietrznymi, co skłania go do priorytetowego traktowania zbrojeń rakietowych - wskazują eksperci.