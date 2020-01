Sejm ponownie skierował projekt dot. 13. emerutury do komisji sejmowej



Warszawa, 09.01.2020 (ISBnews) - Rządowy projekt ustawy o dodatkowym rocznym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów, tzw. 13. emeryturze po drugim czytaniu został ponownie skierowany do komisji sejmowej w celu dalszego rozpatrzenia.

"Jesteśmy w drugim czytaniu i w zasadzie procedujemy ten projekt bez poprawek i jest to bardzo dobra informacja dla Wysokiej Izby. [...] Dzisiaj tą ustawą wprowadzamy to rozwiązanie w systemie na stałe" - powiedziała Teresa Wargocka z Prawa i Sprawiedliwości podczas debaty w Sejmie.

"Posłowie Koalicji Obywatelskiej są za 13. emeryturą, będziemy za tym rozwiązaniem głosować. Ale nie ma, nie było i nie będzie naszej zgody na to, aby te emerytury były wypłacane z funduszu dla osób z niepełnosprawnością. Zgłaszamy poprawkę mówiącą o tym, że nie ma zgody, aby 13. emertury, zasiłki pogrzebowe, jakiekolwiek inne świadczenia były wypłacane z Funduszu Solidarnościowego, który był przeznaczony na pomoc dla osób z niepełnosprawnościami. Do wypłat takich świadczeń służy fundusz ubezpieczeń społeczny, a wy, tworząc taką piramidę, łamiecie regułę wydatkową" - powiedziała Marzena Okła-Drewnowicz z Koalicji Obywatelskiej.

Jolanta Fedak z PSL-Kukiz zwróciła uwagę, że kolejny raz PiS zgłasza ustawę w ostatniej chwili nie podając dokładnie źródeł finansowania. "Przecież można było to zaplanować w budżecie i wypłacić to z budżetu" - dodała.

Z kolei Krystyna Skowrońska z Koalicji Obywatelskiej chciała uzyskać odpowiedź na pytanie czy została zawarta umowa pożyczki i z czego Fundusz Solidarnościowy odda pieniądze.

Magdalena Blejat z Lewicy również zwróciła uwagę, że zasiłki pogrzebowe, jak i świadczenia emerytalne powinien wypłacać ZUS, a nie Fundusz Solidarnościowy z Funduszu Rezerwy Demograficznej.

Wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej Stanisław Szwed podczas debaty zapewnił, że wszystkie programy zapisane w Funduszu Solidarnościowym dla osób z niepełnosprawnością będą realizowane.

"Jeżeli chodzi o gwarancje wypłaty, to najlepszą gwarancję daje budżet państwa. ZUS ma się bardzo dobrze. Wszystkie środki na wypłatę świadczeń emerytalnych i podwyżki są zabezpieczone. Jeżeli chodzi o umowę pożyczki dla Funduszu Solidarnościowego, to jest ona podpisana na 10 lat i będzie spłacana w transzach" - powiedział wiceminister.

"W związku z tym, że w trakcie drugiego czytania zostały zgłoszone poprawki proponuję, aby sejm skierował projekt ponownie do komisji w celu przedstawienia sprawozdania" - powiedziała wicemarszałek Sejmu Małgorzata Kidawa-Błońska, kończąc drugie czytanie projektu ustawy.

(ISBnews)