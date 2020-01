"Przed chwilą w Sejmie zostałem wybrany na Przewodniczącego delegacji Polski do Rady Europy, będę kierować pracami posłów i senatorów wszystkich ugrupowań parlamentarnych, dość donosów na Polskę" - napisał w czwartek na Twitterze Tarczyński.

Jak wyjaśnił w rozmowie z PAP, został wybrany na szefa polskiej delegacji na posiedzeniu zgromadzenia delegatów poszczególnych ugrupowań pod przewodnictwem wicemarszałka Sejmu Ryszarda Terleckiego.

"Nie było nikogo, kto był przeciw, myślę to jest dobry znak, jest szansa na to, że wrócimy do normalności i tych donosów na Polskę nie będzie, że na Radzie Europy 46 państw, które mają prawo głosu będzie słyszało prawdę o tym, jakie reformy w Polsce przeprowadzamy, na pewno o to zadbam" - powiedział Tarczyński.

Rada Europy została powołana 5 maja 1949 r. w Londynie przez 10 państw: Belgię, Danię, Francję, Holandię, Irlandię, Luksemburg, Norwegię, Szwecję, Wielką Brytanię i Włochy. Koncentruje się na kwestiach obrony i szerzenia praw człowieka oraz zasad demokracji parlamentarnej i rządów prawa. Do organizacji należy 47 państw, a Rosja jest jej członkiem od 1996 roku. Jej siedzibą jest Strasburg.

W skład Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy wchodzą delegacje 47 europejskich parlamentów narodowych. (PAP)

autor: Karol Kostrzewa