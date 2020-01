Opublikowane w czwartek najnowsze badanie Pole emploi pokazuje, że w 2018 roku oraz pierwszych miesiącach 2019 roku firmy zlikwidowały ponad 200 tys. miejsc pracy z powodu braku odpowiednich pracowników.

Głównym powodem likwidacji przewidzianych w planach firm miejsc pracy był brak kwalifikacji kandydatów lub ich brak motywacji do pracy – wynika z badania.

Aby poradzić sobie z brakiem rąk do pracy, francuskie firmy takie jak Adecco, Accor, Sodexo i Korian tworzą własne centra szkoleniowe.

„Jest duża różnica między umiejętnościami nabytymi podczas edukacji a potrzebami firm. Firmy muszą znaleźć nowe sposoby na rekrutację i samodzielnie szkolić pracowników. Umożliwia nam to ustawa o kształceniu zawodowym (la loi avenir professionnel)” – uważa prezes grupy Adecco na Francję i Europę Północną Christophe Catoir, cytowany przez dziennik ekonomiczny „Les Echos”.

W ostatnich czterech latach we Francji stworzonych zostało około 1 mln nowych miejsc pracy, jednak na problemy rekrutacyjne skarży się coraz więcej firm. Według badania „Data Emploi et Territoire” francuskie firmy od lipca 2019 roku do końca czerwca 2020 roku zaplanowały 3,7 mln nowych miejsc pracy we Francji, co oznacza wzrost o 3,5 proc. w ciągu roku. W 2018 roku firmy do urzędów pracy wysłały 3,2 mln ofert.

Udział stałych umów stanowi 41 proc. zaplanowanych miejsc pracy (wzrost o 2 pkt proc.). Udział umów o pracę tymczasową pozostaje stabilny na poziomie około 22 proc.

Wśród sektorów z największymi problemami rekrutacyjnymi znajduje się budownictwo (65 proc. niedobór pracowników), IT (63 proc.), logistyka (59 proc.), usługi medyczne i społeczne, hotele i restauracje, przemysł spożywczy, usługi dla firm (po 53 proc.).

Francuskie firmy skarżą się na brak osób chętnych do opieki nad osobami starszymi (81 proc.), kierowców ciężarówek (76 proc.), specjalistów IT (67 proc), kelnerów (53 proc.), pracowników sprzedaży technicznej (55 proc.), pracownicy robót publicznych (58 proc.).

Stopa bezrobocia wyniosła we Francji 8,6 proc. w trzecim kwartale 2019 roku i jest najniższa od 10 lat.

>>> Czytaj też: Zbyt mało wiemy o polskich nierównościach dochodowych i majątkowych [WYWIAD]