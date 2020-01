Carbon Studio rozpoczyna etap produkcji gry ze świata 'Warhammer: Age of Sigmar'



Warszawa, 10.01.2020 (ISBnews) - Carbon Studio zakończyło pre-produkcję gry premium z gatunku VR fantasy, osadzonej

w uniwersum "Warhammer: Age of Sigmar", podała spółka. To efekt podpisanej we wrześniu 2019 roku umowy z Games Workshop, globalnym wydawcą gier bitewnych i miniaturek fantasy. Faza produkcji gry przeznaczonej na wszystkie główne platformy VR rozpoczęła się w tym tygodniu.

Spółka zakończyła główne prace koncepcyjno-projektowe we współpracy z brytyjskim partnerem. W tym tygodniu Carbon Studio przekazało finalny projekt scenariusza gry do Games Workshop. Tym samym spółka rozpoczęła etap produkcji, podkreślono.

"Games Workshop bardzo aktywnie angażuje się we współpracę nad naszym wspólnym projektem. W ramach prac nad grą działamy ze specjalnym zespołem dedykowanym dla Carbon Studio. Niezwykła popularność uniwersum Warhammer, bardzo duża i aktywna społeczność skupiona wokół tego świata oraz zaangażowanie zespołu Games Workshop sprawiają, że jest to dla nas niezwykle cenne przedsięwzięcie. Z przyjemnością więc komunikujemy, że przeszliśmy do fazy produkcyjnej największego tytułu w naszej historii, osadzonego w technologii wirtualnej rzeczywistości" - powiedział prezes Carbon Studio Błażej Szaflik, cytowany w komunikacie.

Jednym z założeń projektowych studia oraz głównym celem podjęcia w maju 2019 roku emisji akcji spółki, była produkcja nowej gry z gatunku VR Fantasy. Uniwersum "Warhammer: Age of Sigmar" oparta jest na globalnej marce, ikonie wśród gier w świecie fantasy, stworzonej przez wydawcę miniaturek i gier bitewnych - Games Workshop, przypomniano.

Na realizację projektu Carbon Studio przeznaczyło 2,1 mln zł, z czego 1,8 mln zł pochodziło z emisji akcji.

"Równolegle z planowaniem produkcji Age of Sigmar prowadzimy także działania marketingowe i promocyjne naszej działalności oraz pracujemy nad stworzeniem samodzielnej produkcji 'The Wizards - Dark Times', która pierwotnie miała być dodatkiem podstawowej wersji 'The Wizards'. [...] Na realizację projektu spółka przeznaczyła ok. 0,5 mln zł. Część kwoty pochodzi z emisji akcji spółki. Pozostała część budżetu zostanie sfinansowana z bieżącej działalności firmy. Nowa produkcja trafi do sprzedaży w pierwszej połowie 2020 roku" - dodał członek zarządu Aleksander Caban.

Carbon Studio specjalizuje się w tworzeniu i wydawaniu gier wideo na platformy wszystkich liczących się producentów technologii XR: Oculus, HTC Vive, PlayStation VR, Microsoft VR, Samsung Gear VR, Xiaomi VR, a także komputery PC i konsole. Spółka tworzy wysoko oceniane gry wideo w modelu premium. W celu uzyskania istotnych i trwałych przewag konkurencyjnych w ramach obranej specjalizacji, stale rozszerza know-how z dziedziny tworzenia tytułów XR (wspólna nazwa dla VR i AR).

