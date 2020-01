"Podpisany kontrakt dotyczy dostaw morskich paliw żeglugowych o wartości ponad 100 milionów zł. To kolejny krok w ekspansji Lotos Asfalt na rynku morskich paliw żeglugowych. Oferujemy wysokiej jakości paliwa, zawierające jedynie 0,1 proc. siarki, spełniające bardzo rygorystyczne wymagania ekologiczne na Bałtyku. Jesteśmy gotowi na wyzwania wynikające z zaleceń ograniczenia emisji siarki do atmosfery w ramach regulacji IMO 2020" – powiedział cytowany w komunikacie prezes Lotos Asfalt Cezary Godziuk.

Od początku 2020 r. zaczęły obowiązywać nowe przepisy Międzynarodowej Organizacji Morskiej (IMO) ograniczające zawartość siarki w paliwach napędzających statki z 3,5 proc. do 0,5 proc. Lotos Asfalt jest obecnie jedynym polskim producentem i dostawcą paliwa RMD80, które jest alternatywnym paliwem wobec morskiego oleju napędowego MGO. Od 1 stycznia br. RMD80 jest paliwem bardzo oczekiwanym przez rynek żeglugi wielkiej. Przeznaczone jest dla statków morskich wyposażonych w system grzania paliwa.

"Polska Żegluga Bałtycka od lat kontynuuje współpracę z Grupą Lotos w zakresie dostaw paliw żeglugowych dla naszej floty. Mając ma uwadze spełnianie najwyższych norm ekologicznych, dostępność wymaganych produktów oraz warunki finansowe, kołobrzeski armator zdecydował się na korzystanie z paliw dostarczanych przez spółkę Lotos Asfalt" – dodał cytowany w komunikacie prezes Polskiej Żeglugi Bałtyckiej Piotr Redmerski.

Wszystkie pięć promów Polferries, które pływać będą na paliwie wyprodukowanym przez gdańską rafinerię, realizuje regularne połączenia między Polską a Szwecją oraz Danią. Promy Nova Star i Wawel operują na linii Gdańsk - Nynäshamn (Szwecja), Mazovia, Baltivia i Cracovia płyną ze Świnoujścia do Ystad (Szwecja), a poprzez przeprawę przez most Oresund – łączą Świnoujście z Kopenhagą.

Lotos to polska grupa kapitałowa, której działalność ma strategiczne znaczenie dla krajowego i europejskiego bezpieczeństwa w sektorze energii oraz polskiej gospodarki. Lotos wydobywa gaz ziemny i ropę naftową w Polsce, Norwegii oraz na Litwie. Należy do niego, zlokalizowana w Gdańsku, jedna z najnowocześniejszych europejskich rafinerii.Lotos to także sieć ponad 500 stacji paliw na terenie całego kraju. Grupa Lotos, jako sprzedawca detaliczny i hurtowy, zaopatruje w paliwa blisko 1/3 polskiego rynku. Zajmuje też pozycję drugiego przewoźnika kolejowego w kraju oraz czołowy producent asfaltów drogowych, olejów silnikowych oraz smarów do samochodów, samolotów, pociągów, statków, a nawet pojazdów techniki wojskowej.(PAP)

autor: Radosław Jankiewicz