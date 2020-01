Ciech przedłużył termin rozmów nt. wstrzymania produkcji w fabryce w Rumunii



Warszawa, 10.01.2020 (ISBnews) - Ciech przedłużył termin rozmów z rządem Rumunii na temat warunków przywrócenia produkcji w fabryce sody, podała spółka. Przywrócenie produkcji uzależnione jest od zapewnienia spółce stabilnych dostaw pary, niezbędnej do funkcjonowania zakładu.

"Dajemy sobie jeszcze trochę czasu na wypracowanie optymalnego rozwiązania sytuacji fabryki sody kalcynowanej w Rumunii. Nie tylko zdajemy sobie sprawę ze znaczenia zakładu dla regionu, ale jednocześnie mamy na uwadze fakt, że Ciech Soda Romania posiada bardzo dobrą kadrę inżynierską i technologiczną, a także zmodernizowane linie produkcyjne. Dlatego szukamy sposobu na wznowienie produkcji w Rumunii, ale pod jednym warunkiem: musi być rentowna. Przy obecnej cenie pary zaproponowanej przez jedynego jej dostawcę, nie jest to możliwe. W tej sytuacji wszystkie opcje, o których mówiliśmy wcześniej pozostają otwarte" - powiedział prezes Ciechu Dawid Jakubowicz, cytowany w komunikacie

Przedłużenie terminu rozmów z partnerami na poziomie centralnym wynika między innymi z sytuacji politycznej w Rumunii, gdzie doszło do zmiany koalicji i wyłonienia nowej Rady Ministrów, podano także.

Przypomniano, że rumuńska spółka Ciech czasowo wstrzymała produkcję 18 września 2019 roku i przeszła w tryb stand-by w wyniku wypowiedzenia przez elektrociepłownię CET Govora, jedynego dostępnego dostawcę pary technologicznej, umowy na dostawy tego surowca dla Ciech Soda Romania i jednoczesnej propozycji podwyżki jego cen, uniemożliwiającej prowadzenie rentownej działalności przez spółkę.

Grupa Ciech jest jednym z liderów europejskiego rynku chemicznego. Jest drugim co do wielkości producentem sody kalcynowanej (używanej do produkcji szkła) w Europie i jednocześnie jedynym producentem tej substancji w Polsce. Od 2005 r. Ciech notowany jest na warszawskiej giełdzie. Jego skonsolidowane przychody wyniosły 3,67 mld zł w 2018 r.

(ISBnews)