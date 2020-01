InventionMed planuje w najbliższych miesiącach przejście na rynek główny GPW



Warszawa, 13.01.2020 (ISBnews) - InventionMed planuje w najbliższych miesiącach zmianę rynku notowań z NewConnect na rynek główny GPW, podała spółka. W kwietniu spółka złożyła prospekt emisyjny do Komisji Nadzoru Finansowego (KNF).

Ponadto InventionMed poinformował, że w minionym roku pozyskał środki na rozwój swoich projektów o łącznej wartości ponad 20 mln zł. Spółka pracuje nad rozwojem symulatorów medycznych w wirtualnej rzeczywistości tworzonych na potrzeby dermatologii klinicznej i estetycznej - TutorDerm i wirtualnej strzykawki.

Kujawsko-Pomorska Agencja Innowacji w ramach Fundusz Badań i Wdrożeń przekazała na projekt wirtualnej strzykawki grant w wysokości 734 tys. zł. Całkowity koszt przedsięwzięcia 940 tys. zł. Masowa komercjalizacja tego produktu zaplanowana jest na przełom 2020/21 roku. W pracach nad projektem wesprze spółkę koncern farmaceutyczny Croma Pharma GmbH.

"Bardzo cieszymy się, że instytucje zlokalizowane w województwie Kujawsko-Pomorskim wspierają dostrzegają potencjał naszych projektów i przekazują środki na ich rozwój. Pozyskane dotacje pozwolą na szybszy rozwój i komercjalizację naszych flagowych urządzeń, a jednocześnie jest to szansa na przyśpieszenie prac nad nowymi projektami, które będą dedykowane kolejnym dziedzinom medycyny" - skomentował prezes InventionMed Tomasz Kierul, cytowany w komunikacie.

Równolegle planuje budowę Centrum Innowacyjnych Symulacji Medycznych VR i AR w Bydgoszczy, przypomniano także.

Pod koniec maja przedstawiciele spółki informowali, że liczą na przejście na rynek główny GPW z NewConnect jesienią 2019 r.

InventionMed S.A. to notowana na NewConnect innowacyjna polska spółka technologiczna działająca w segmencie medycznym. Firma specjalizuje się w tworzeniu symulatorów medycznych w technologii wirtualnej rzeczywistości na potrzeby edukacji w dziedzinie dermatologii klinicznej i estetycznej. InventionMed rozpoczęło działalność w styczniu 2018 r.

(ISBnews)