Vivid Games poprawia wyniki i zamierza spłacić obligacje w I kwartale



Warszawa, 13.01.2020 (ISBnews) - Vivid Games notuje coraz lepsze wyniki finansowe i zamierza spłacić obligacje w I kwartale, m.in. dzięki nowej emisji obligacji w lutym, poinformował ISBnews prezes Remigiusz Kościelny.

"Wyniki są coraz lepsze - na co wpływ mają coraz większe przychody ze sprzedaży, jak również redukcja kosztów. Obligacje zamierzamy spłacić w I kwartale z udziałem finansowania zewnętrznego, tj. kredytów bankowych oraz emisji nowych obligacji, która odbędzie się w lutym" - powiedział ISBnews Kościelny.

Zaznaczył, że ponad połowa z obligatariuszy którzy skontaktowali się ze spółką wyraziła chęć rolowania obligacji.

"W 2019 rok mieliśmy ponad 25 mln pobrań. Dynamicznie rozwijamy portfolio - tylko w IV kwartale 2019 roku wydaliśmy 'Zombie Blast Crew', oraz 6 gier casual - 'Fly Sky High', 'Crash Drivers', 'Idle Fish Aquarium', 'Bullet Craft' i 'Calm Colors'. Z sukcesem zrealizowaliśmy pierwsze kampanie marketingowe w zakresie pozyskiwania nowych użytkowników (UA). Obserwujemy również rosnącą skalę i przychody z naszych największych obecnie tytułów - m.in. dzięki wysokim wpływom z niedostępnych wcześniej subskrypcji. Podpisaliśmy strategiczną umowę z Anzu, dzięki której wprowadzimy do 'Real Boxing 2' i 'Gravity Rider Zero' innowacyjne rozwiązania dotyczące monetyzacji reklamowej bezpośrednio podczas rozgrywki" - wymienił prezes Vivid Games.

Dodał, że spółka jest zadowolona z wyników sprzedaży "Space Pioneer" w pierwszych tygodniach. W jego ocenie, gra dzięki promocji świątecznej osiągnęła wysokie pozycje sprzedaży. W grudniu do sprzedaży trafił "Sheep Patrol", a w styczniu i w lutym do sprzedaży trafią kolejne tytuły "Gravity Rider Zero", "Fly Sky High", "Pocket Mini Golf" oraz "Crash Drivers".

Prezes zaznaczył, że w I kwartale 2020 roku spółka wyda dużo nowych gier kategorii Idle: strategiczną grę RPG o tematyce fantasy - "Gear of Heroes" (przesunięta z grudnia), strategiczną grę rozwoju miasta - "Skyward City", strategiczną grę o rozwoju eco-farmy - "Juice Farm", manager hotelu dla zwierząt - "Pets Hotel" oraz "Neon Bliss" - artystycznego puzzlera polegającego na rysowaniu neonów - kontynuację gry z 2012 roku.

W grudniu Vivid Games otrzymał również pozytywny wynik oceny formalno-prawnej wniosku o dotację Regionalnego Programu Operacyjnego w zakresie nabycia, rozbudowy i wprowadzenia do sprzedaży nowych gier w wysokości 0,5 mln zł realizowanego przez Województwo Kujawsko-Pomorskie. Dotację wykorzysta na finansowanie pozyskania nowych gier.

"Jak podawaliśmy w prognozach, w 2019 roku zamierzamy wyjść na plus na wyniku netto, a 2020 rok zakończyć z 3 mln zysku. Posiadamy wartościowe, szybko zwiększające się portfolio gier, które monetyzujemy coraz wydajniej dodając do przychodów nowe platformy sprzętowe. W 2020 roku zamierzamy zwiększyć portfolio gier mobilnych o 15 tytułów, a 10 gier, w tym największe nasze hity: 'Real Boxing 2', 'Mayhem Combat' i 'Godfire: Rise of Prometheus' trafią również na Nintendo Switch. Wierzymy, że zamierzone prognozy zostaną osiągnięte" - podsumował Kościelny.

Vivid Games działa na rynku gier od 2006 r. Spółka zajmuje się produkcją gier na smartfony i konsole przenośne. Dotychczas najważniejszym tytułem w dorobku firmy jest światowy hit "Real Boxing". Vivid Games zadebiutował w 2016 r. na rynku głównym GPW, przenosząc notowania z NewConnect.

Sebastian Gawłowski

(ISBnews)