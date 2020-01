Warszawa, 14.01.2020 (ISBnews) - No Gravity Games celuje w sprzedaż łącznie co najmniej 400 tys. egzemplarzy gier w 2020, podała spółka.



"Emitent informuje, że w roku 2019 sprzedanych zostało łącznie 164 tys. egzemplarzy gier (nie licząc egzemplarzy rozdystrybuowanych w ramach nieodpłatnej promocji). Celem emitenta na rok 2020 jest sprzedaż łącznie co najmniej 400 tys. egzemplarzy gier" - czytamy w komunikacie.



Według komunikatu, spółka planuje wprowadzenie na rynek łącznie 14 gier na różne platformy w I półroczu.



"Emitent wyjaśnia, ze najnowsza aktualizacja planu wydawniczego została dokonana przy uwzględnieniu (1) stale zmieniającej się sytuacji na rynku gier, (2) wyników testów gier przygotowywanych do premiery i konieczności wprowadzenia poprawek w wyniku przeprowadzonych testów oraz (3) przebiegu i zaawansowania kampanii promocyjnych poszczególnych gier" - czytamy dalej.



Spółka zwróciła uwagę, że w zaktualizowanym planie wydawniczym pojawiły się dwa nowe tytuły, co wynika z "konsekwentnie prowadzonej przez emitenta polityki pozyskiwania nowych tytułów, dla których emitent pełni rolę wydawcy", zaznaczono także.



"Emitent informuje, ze w wykonaniu planu wydawniczego, w roku 2019 na rynek trafiło ostatecznie siedem nowych gier emitenta, to jest (1) 'Haxor', (2) 'Warlocks 2: God Slayers', (3) 'Wreckin Ball Adventure', (4) 'Rawr-Off', (5) 'Nonograms Prophecy', (6) 'Apparition' (wersja early access na PC) oraz (7) 'Strike Force Kitty'" - dodano również.



No Gravity Games (dawniej Fat Dog Games) jest producentem i wydawcą gier. Spółka jest notowana na NewConnect.



(ISBnews)