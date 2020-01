CM International rozpoczyna współpracę z nigeryjskim dystrybutorem



Warszawa, 14.01.2020 (ISBnews) - CM International rozpoczyna współpracę z dystrybutorem z rynku nigeryjskiego. Spółka zrealizuje zamówienie inicjujące o wartości 79 tys. USD i oczekuje, że jeszcze w tym roku otrzyma kolejne, podał CM International.

Dotychczas na rynku afrykańskim produkty CM International były obecne w salonach kosmetycznych, centrach SPA i hotelach w Algierii oraz Tunezji. Teraz spółka rozpoczęła współpracę z dystrybutorem z rynku nigeryjskiego. Miejscowy dystrybutor jest w stanie pokryć dużą część tego rynku. Dostarczone urządzenia mają trafić do salonów kosmetycznych i hotelowych salonów SPA. Zamówienie o wartości 79 tys. USD jest zleceniem inicjującym współpracę, podano.

"Realizowaliśmy już zamówienia w Algierii i Tunezji, dlatego doskonale znamy charakterystykę rynku afrykańskiego i jego oczekiwania. Teraz wchodzimy na duży rynek nigeryjski. Jest on niezwykle rozwojowy. Liczymy, że współpraca z naszym dystrybutorem będzie miała charakter stałego partnerstwa. Oczekujemy, że jeszcze w tym roku dostaniemy kolejne zamówienia" - powiedział prezes CM International Mariusz Kara, cytowany w komunikacie.

W obecnym roku poza rynkiem afrykańskim CMI chce mocniej zaakcentować swoją obecności na rynku polskim. Spółka w 2019 r. rozpoczęła współpracę z dystrybutorem Venus Beauty.

"W tym roku chcemy zacząć budować swoją pozycję na rynku polskim. Do tej pory nasza uwaga skupiała się niemal wyłącznie na zagranicy. Teraz chcemy to nadrobić i stać się producentem rozpoznawalnym w Polsce. Weźmiemy udział w najważniejszych imprezach targowych w naszej branży w kraju" - podkreślił prezes.

Spółka prowadzi obecnie zaawansowane rozmowy z dystrybutorem na rynku węgierskim. Kolejnym obszarem jej aktywności będzie Bliski Wschód - po uzyskaniu niezbędnych certyfikatów jakościowych spółka ponownie wkroczy na te rynki (w tym na rynek irański). Kierunkami ekspansji geograficznej będą także dalekowschodnie rynki Australii i Nowej Zelandii.

"Na rynku węgierskim już rozpoczęliśmy rozmowy z potencjalnym partnerem. Oczekujemy, że rozmowy zakończą się nawiązaniem wymiernej współpracy. Jeśli chodzi o inne kierunki to po uzyskaniu certyfikacji ISO planujemy na nowo wznowić rozmowy z krajami na Bliskim Wschodzie m.in. w Iranie. Jednak ekspansja na tym rynku zależy od rozwoju sytuacji politycznej. W tym roku chcemy też wejść na rynek australijski i nowozelandzki. Na tych obszarach posiadamy bazę klientów i wstępnie zainteresowane firmy. Jednak przede wszystkim działa tam nasz agent który reprezentuje CMI"- powiedział wiceprezes Michał Sebastian, cytowany w komunikacie.

Pod koniec listopada ubiegłego roku CMI poinformowało o starcie oferty publicznej. Zapisy na akcje serii D prowadzone będą do 30 stycznia 2020 r. Spółka planuje pozyskać maksymalnie 4,25 mln zł. CM International chce przeznaczyć środki z emisji m.in. na powiększenie działu IT oraz R&D.

CM International to polski producent nowej generacji urządzeń wykorzystywanych do zabiegów medycyny estetycznej. Spółka zadebiutowała na rynku NewConnect w kwietniu 2019 r.

(ISBnews)