WHO: Uwaga na nowego wirusa z Chin. Powoduje niewydolność oddechową

Źródło: PAP

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) ostrzegła we wtorek przed rozprzestrzenieniem się nowego koronawirusa, który pojawił się w Chinach i może być przenoszony z człowieka na człowieka. Powoduje on u ludzi niewydolność oddechową.