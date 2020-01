Na wtorkowym zamknięciu WIG20 stracił 0,52 proc. do 2.182,96 pkt., WIG zniżkował 0,3 proc. do 59.118,97 pkt., mWIG40 poszedł w górę o 0,5 proc. do 4.075,01 pkt., a sWIG80 wzrósł 0,5 proc. do 12.495,17 pkt.

Obroty na GPW wyniosły 1.269 mln zł, z czego 1.120 mln zł przypadło na spółki z WIG20.

WIG20 od początku notowań lekko zniżkował i przez cały dzień poruszał się w przedziale 2.190-2.175 pkt. i zakończył sesję 12 pkt. poniżej kreski.

W chwili zamknięcia warszawskich notowań DAX pozostawał bez większych zmian, S&P500 tracił 0,1 proc., a Dow Jones zwyżkował o 0,18 proc.

W gronie spółek z WIG20 najmocniej tracił kurs Dino - w dół o 4,5 proc. Podczas trzech poprzednich sesji kurs zyskał ponad 12 proc.

Wśród blue chipów najmocniej wzrosły notowania JSW - o 4,1 proc., a około 2 proc. zyskały: Cyfrowy Polsat, Orange, PGE oraz mBank.

W trakcie sesji JSW podało, że rada nadzorcza spółki wyraziła zgodę na umorzenie certyfikatów inwestycyjnych JSW Stabilizacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego – w zeszłym tygodniu zarząd spółki zdecydował o umorzeniu certyfikatów o wartości 700 mln zł.

W trakcie dnia PAP Biznes, bazując na nieoficjalnych informacjach, podał, że inwestorzy zainteresowani zakupem mBanku w najbliższych dniach zaczną składać wstępne oferty, z tego grona Commerzbank na przełomie stycznia i lutego dopuści kilka podmiotów do due diligence, a w okolicach kwietnia czekać będzie na oferty wiążące.

Na szerokim rynku wzrostami wyróżniły się: Ursus - w górę o 31 proc., Vivid Games - o 12,6 proc., Larq - o 11 proc., Agora - o 8 proc., Elektrobudowa - o 7 proc., PlayWay - o 6 proc.

Cena Vivid Games jest na najwyższym poziomie od kwietnia 2019 roku, a PlayWay ustanowił historyczne maksimum.

Vivid Games poinformował o zawarciu umowy wydawniczej z Amuzing Park Corp. z siedzibą w Seulu, Korea Południowa, na podstawie której wyda na platformach iOS i Android grę "Amusing Heroes". Spółka uzyskała również prawa do wydania globalnej wersji PC i Nintendo Switch ww. gry.

Spadkami zaś odznaczyły się: BAH - w dół o 11,5 proc., R22, Mabion i Elemental - po 5 proc.

W poniedziałek wieczorem BAH poinformował, że otrzymał od Jaguar Land Rover informację w postaci elektronicznej, potwierdzającą termin zakończenia współpracy w ramach umowy importerskiej w dniu 31 lipca 2020 r. W trakcie wtorkowej sesji spółka podała, że w IV kw. 2019 r. liczba sprzedanych przez importera samochodów wyniosła 765 szt., czyli spadła 9,8 proc. rdr.

R22 podał w trakcie wtorkowych notowań, że podpisał przedwstępną umowę zakupu akcji Profitroom za 30 mln zł - jednocześnie grupa zawarła z mBankiem i ING Bankiem Śląskim umowę kredytową o łącznej wartości ponad 150 mln zł oraz 4,75 mln euro.

Mabion podał, że planuje w styczniu br. złożenie odpowiedzi na listę pytań zadanych przez EMA, o których informowano w grudniu. Powinno to umożliwić dalsze procedowanie wniosku rejestracyjnego na posiedzeniu Komitetu ds. Produktów Leczniczych Stosowanych u Ludzi najprawdopodobniej w dniach 24-27 lutego 2020 roku. (PAP Biznes)