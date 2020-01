Na Comex w N.Jorku miedź tanieje o 0,85 proc. do 2,8490 USD za funt.

Stany Zjednoczone utrzymają cła na chiński eksport do czasu zakończenia drugiej fazy negocjacji handlowych między obydwoma krajami - poinformował we wtorek minister skarbu USA Steven Mnuchin.

Media w USA informowały wcześniej, że wstępna umowa zakłada m.in. rezygnację z wprowadzenia zapowiedzianych przez Waszyngton ceł i zmniejszenie niektórych innych taryf. We wtorek doniesieniom tym zaprzeczył Mnuchin.

"Nie ma porozumienia w sprawie przyszłego obniżenia ceł. Wszelkie plotki na ten temat są całkowicie nieprawdziwe" - powiedział minister skarbu.

Według agencji Bloomberg, która powołuje się na informacje źródeł, amerykańskie cła na chińskie towary będą obowiązywać przynajmniej do wyborów prezydenckich w listopadzie 2020 r. Do tego USA podobno opracowują więcej zasad blokowania sprzedaży dla Huawei Technologies Co.

Napięcia w relacjach USA-Chiny nadal się utrzymują, a tymczasem na środę zaplanowano podpisanie wstępnej umowy handlowej pomiędzy USA a Chinami.

"Na razie rynek jest ostrożny przed podpisaniem tej umowy" - mówi Wu Kunjin, analityk Minmetals & Jingyi Futures Co.

Podczas poprzedniej sesji miedź na LME zyskała 12 USD i kosztowała na zamknięciu handlu 6.302,00 USD za tonę, najwyżej od ponad 8 miesięcy.

