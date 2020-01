Najczęściej fałszowana jest mozzarella di bufala, czyli z bawolego mleka z certyfikatem Dop, to znaczy Chronioną Nazwą Pochodzenia. Potwierdzają to dane Konsorcjum Ochrony Mozzarelli Dop, które powołało specjalną grupę zadaniową do tropienia oszustw w internecie, współpracując przy tym z siłami porządkowymi oraz z centralnym inspektoratem ministerstwa rolnictwa do spraw kontroli jakości żywności i walki z przestępstwami przy jej produkcji.

W zeszłym roku konsorcjum to przeprowadziło ponad 1200 kontroli stron, na których oferowany był rzekomo oryginalny ser najwyższej jakości. Liczba takich interwencji wzrosła o 45 proc. w porównaniu z 2018 r.

Okazuje się, że podróbki włoskiego produktu można kupić zarówno na największych na świecie platformach sprzedaży, jak i w mediach społecznościowych.

Wszędzie tam sprzedawany jest produkt reklamowany jako autentyczna mozzarella z Kampanii.

Większość wspólnych interwencji ministerialnego inspektoratu i policji przeciwko imitacjom specjału z okolic Neapolu podjęto w rezultacie monitoringu w sieci.

Z Rzymu Sylwia Wysocka (PAP)