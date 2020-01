Rzecznik Przedsiębiorstwa Państwowego Porty Lotnicze Piotr Rudzki poinformował PAP w środę, że wszystkie odwołania dotyczyły aukcji elektronicznych, przeprowadzonych w ramach postępowania przetargowego.

We wtorek Krajowa Izba Odwoławcza oddaliła odwołania złożone przez dwóch oferentów: Hochtief i Mirbud. Dotyczyły one pierwszej aukcji elektronicznej, która zakończyła się niepowodzeniem w związku z problemami technicznymi. Rozstrzygnięcie przyniosła druga aukcja. Wygrała ją firma Mirbud. Z kolei wynik tej aukcji zaskarżyła do Krajowej Izby Odwoławczej trzecia z firm startujących w przetargu - Budimex. Spółka twierdzi, że także w trakcie drugiej aukcji wystąpiły problemy techniczne. Odwołanie czeka na rozpatrzenie przez KIO.

Otwarcie ofert w przetargu na budowę terminala w Radomiu odbyło się w pierwszej połowie grudnia ub.r. Oferty złożyły trzy firmy. Najniższą cenę - blisko 241,5 mln zł - zaoferowała firma Mirbud. Budimex zaproponował 322,3 mln zł, a firma Hochtief – 335,6 mln zł.

Przedsiębiorstwo Państwowe Porty Lotnicze ogłosiło przetarg na zaprojektowanie i budowę terminalu 30 września. W pierwszym ogłoszeniu przetargowym określono czas realizacji zamówienia na 10 miesięcy. Sukcesywnie – w związku z odwołaniami potencjalnych wykonawców do Krajowej Izby Odwoławczej - okres ten wydłużano o kolejnych kilka miesięcy. Ostatecznie stanęło na 26 miesiącach, jednak w dniu otwarcia ofert okazało się, że wszystkie firmy, które wcześniej składały odwołania, zaproponowały czas realizacji o cztery miesiące krótszy.

Przedmiotem zamówienia jest wybudowanie terminala o powierzchni 30 tys. m kw. W budynku ma się znajdować m.in. 30 stanowisk check-in, 10 - kontroli bezpieczeństwa i po osiem - kontroli dokumentów przy wylotach i przylotach. Ponadto, w terminalu będzie 10 bramek wylotowych i trzy karuzele do odbioru bagażu. W dużej, przystosowanej do potrzeb głównie pasażerów lotów charterowych strefie komercyjnej zaplanowano liczne punkty gastronomiczne i handlowe.

Zdaniem PPL terminal na lotnisku w Radomiu ma być najnowocześniejszym tego typu obiektem w Polsce. Będzie przygotowany na przyjęcie 3 mln pasażerów rocznie. W przyszłości będzie go można rozbudować nawet do obsługi 9 mln podróżnych.

Po wybudowaniu prawie od podstaw nowego portu lotniczego, Radom przejmie część ruchu lotniczego z Lotniska Chopina - głównie loty czarterowe i niskokosztowe. Lotnisko ma być gotowe na przełomie lipca i sierpnia 2022 r.

Lotnisko w Radomiu rozpoczęło działalność w maju 2014 r. To jedyny port lotniczy użytku publicznego w Polsce, który powstał bez wsparcia unijnego. Miasto zainwestowało w jego utworzenie ponad 90 mln zł. PPL kupiło radomskie lotnisko po tym, jak w połowie września 2018 r. radomski sąd ogłosił upadłość spółki Port Lotniczy Radom.

