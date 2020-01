Grupa Best kupiła wierzytelności o wart. 111 mln zł za 12,2 mln zł w IV kw.



Warszawa, 15.01.2020 (ISBnews) - Wartość nominalna portfeli wierzytelności nabytych przez Grupę Best wyniosła 111 mln zł w IV kw. 2019 roku wobec 156 mln zł rok wcześniej. Grupa zainwestowała w nowe portfele 12,2 mln zł wobec 12,5 mln zł w analogicznym okresie 2018 r., podał Best. Spłaty z zarządzanych portfeli należne Grupie Best wyniosły 73,1 mln zł w IV kw. ub. roku , tj. o 18% więcej w skali roku. Był to zarazem najlepszy kwartalny wynik w całej historii Grupy.

W całym 2019 roku roku Grupa Best nabyła portfele wierzytelności nieregularnych o łącznej wartości nominalnej 342,2 mln zł, za które zapłaciła 30,8 mln zł. Dla porównania, rok wcześniej zainwestowała 81,1 mln zł w portfele wierzytelności o wartości nominalnej 1,36 mld zł, podano także.

"Od dłuższego czasu koncentrujemy się na doskonaleniu naszej działalności operacyjnej i optymalnym doborze strategii windykacyjnych. Efektem są rekordowe spłaty z zarządzanych portfeli wierzytelności należne Grupie Best osiągnięte w ostatnim kwartale minionego roku. Dzięki temu, cały 2019 rok zakończyliśmy ze stabilnym poziomem spłat, pomimo ograniczonych inwestycji w nowe portfele" - powiedział prezes Krzysztof Borusowski, cytowany w komunikacie.

Narastająco w ciągu czterech kwartałów 2019 r. spłaty wierzytelności należne Grupie Best wyniosły blisko 263 mln zł wobec niespełna 261 mln zł przed rokiem.

Best specjalizuje się w obrocie i zarządzaniu wierzytelnościami nieregularnymi. Inwestuje w portfele wierzytelności (przede wszystkim bankowe) z wykorzystaniem funduszy sekurytyzacyjnych. Best jest spółką notowaną na warszawskiej giełdzie od 1997 r.

(ISBnews)