"Operatorzy infrastruktury tacy jak PERN muszą nieustannie podnosić poziom zdolności do reagowania na sytuacje, które mogą prowadzić do wystąpienia incydentów bezpieczeństwa. Zakupione urządzenia pomogą nam sprawniej identyfikować tego typu zdarzenia" - powiedział cytowany w komunikacie Tomasz Paszkiewicz, dyrektor Pionu Bezpieczeństwa i BHP w PERN.

Spółka informuje, że pod koniec ubiegłego roku bezzałogowe statki powietrzne PERN zostały zarejestrowane w Urzędzie Lotnictwa Cywilnego, a pracownicy spółki uzyskali niezbędne świadectwa kwalifikacji personelu lotniczego z Urzędu Lotnictwa Cywilnego. Pozwalają one na wykonywanie lotów dronem zarówno w zasięgu wzroku, jak i poza nim.

PERN to strategiczny podmiot dla bezpieczeństwa energetycznego Polski, odpowiadający za tłoczenie rurociągami ropy naftowej, w tym do rafinerii krajowych: PKN Orlen w Płocku i Grupy Lotos w Gdańsku, a także do dwóch rafinerii w Niemczech oraz za magazynowanie zarówno surowca, jak i paliw płynnych.

